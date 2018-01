Stanchi della solita berlina? È tempo di mostrare chi siete veramente!

Immaginate di essere alla guida di un SUV: avete un’ottima visuale e dominate completamente la strada, vi sentite perfettamente a vostro agio e rilassati nel comfort dell’abitacolo. Davanti a voi la consolle centrale si presenta come un ambiente digitale interattivo e totalmente inedito: una superficie di 8” rivestita in vetro circondata da una plancia scandita da elementi orizzontali su tre livelli, disposti con sapiente minimalismo. Un display a colori di 11,7” ad alta risoluzione vi mostra la mappa della strada in grandi dimensioni e a tutto schermo. Insomma, avete il pieno controllo della situazione e sapete esattamente ciò che volete e dove vi porterà la strada che avete intrapreso.

Ora immaginate di osservarvi dall’esterno: davanti a voi dà sfoggio di sé un crossover compatto, dal look squadrato e aggressivo, il frontale e il posteriore sono vigorosi e le fiancate affilate, ma la silhouette sembra quella di un coupé, forse per quel montante posteriore obliquo che accentua la lunga linea del tetto. Osservate le componenti tecnologiche esterne come i fari a LED e notate i colori che danno una personalità decisa al veicolo. Sì, perché la verniciatura bicolore del tetto e dei montanti anteriori richiama quella degli specchietti, dei cerchi in lega e degli interni. Nel complesso l’idea che vi fate è quella di una vettura dallo stile unico, con la personalità di un crossover e il dinamismo di una sportiva compatta. E voi ci siete sopra e la state guidando.

Solo ora notate che si tratta del nuovo modello T-Roc della VolksWagen: uno tra i veicoli più originali degli ultimi anni sfornati della casa tedesca. Il primo SUV di segmento B di VolksWagen, per la precisione. Un veicolo che ha la forza di emergere tra i SUV compatti presenti sul mercato con i suoi 4,23 metri di lunghezza, la sua tecnologia innovativa e l’ampia gamma di motorizzazioni.

La tecnologia VolksWagen applicata a T-Roc permette infatti una regolazione adattiva dell’assetto DDC, il che significa che dà la possibilità di variare la taratura grazie ad ammortizzatori a regolazione elettronica, consentendo di assumere caratteristiche ora più sportive, ora più confortevoli. A ciò si aggiunge lo sterzo progressivo che assicura maggior controllo in caso di guida sportiva, comfort superiore nel quotidiano e maggiore agilità in fase di parcheggio.

Ma a convincere per potenza , efficienza e piacere alla guida, sono soprattutto i motori T-Roc, tutti sovralimentati e disponibili in varie motorizzazioni: la 1.0 TSI Blue Motion Technology a 3 cilindri da 115 CV e il 1,5 TSI ACT da 150 CV con disattivazione attiva dei cilindri. O ancora il motore Diesel TDI 2.0 da 150 CV 4MOTION, disponibile sia con cambio manuale che automatico a doppia frizione DSG con 7 rapporti, particolarmente silenzioso e dalla coppia elevata per favorire lo stile di guida sportivo. La trazione integrale permanente garantisce una trazione ottimale in ogni condizione, impedendo il pattinamento e il bloccaggio delle ruote, così da avere il totale controllo su ogni tipo di percorso grazie ai profili stradali Street e Slow e i profili fuoristrada Offroad e Offroad Individual, più adatti per strade innevate o accidentate.

Riuscite ad immaginarvi di poter rendere reale tutto questo? Di potervi finalmente accomodare nel T-Roc VolksWagen e di provarlo su strada? Scommetto che vi siete già dimenticati della solita berlina che guidate da anni e che non vi ha mai soddisfatto del tutto.

In questo caso ci sono un paio di notizie che non potranno che farvi piacere: la concessionaria Autocogliati ha previsto per voi ben due week end in cui aprirà le proprie porte per presentare la nuova T-Roc VolksWagen : sabato 20 e domenica 21 gennaio e sabato 27 e domenica 28 gennaio non perdetevi il porte aperte di Autocogliati nelle concessionarie VolksWagen di Garlate (LC), Colico (LC) e di Cernusco Lombardone (LC)​ in cui avrete la possibilità di effettuare un test drive con la nuova T-Roc.

Ma non finisce qui, perché Autocogliati con la promozione Week Drive, eccezionalmente vi darà la possibilità di provare la T-Roc, consegnandovela gratis per una intera settimana.

Sarà un’occasione per mostrare chi siete veramente e trasformare in realtà qualcosa che fino ad ora avete solo immaginato.