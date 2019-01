SONDAGGIO: Car sharing, auto connesse, elettriche e ibride. L’eco mobilità convince gli italiani?

Traffico e parcheggio sono, ormai ovunque, un notevole problema, per non parlare dei costi di carburante...per questo, è sempre più comune sentir parlare (e ricorrere) al car sharing. Questo è solo uno dei segnali del cambiamento del nostro modo di muoverci: lentamente, iniziano a notarsi sempre più auto elettriche e/o ibride e si iniziano a nominare le auto connesse. Come si sta evolvendo questa situazione, però? Le persone come la pensano? L’idea di approcciarci in maniera diversa piace, oppure no?