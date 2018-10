75mila euro in provincia di Lecco per la realizzazione di parchi gioco inclusivi

«Il gioco è un diritto di tutti i bimbi: questo è ciò in cui Regione Lombardia ha creduto e sui cui ha investito per la tutela del valore e della dignità delle persone». Il Consigliere regionale Mauro Piazza commenta così l'approvazione della delibera di giunta che finanzia i progetti presentati dai comuni lombardi per la realizzazione e l'adeguamento dei parchi gioco inclusivi in Lombardia.

«L'obiettivo è garantire che le strutture di gioco e sport siano fruibili anche dai minori con disabilità - continua l'esponente forzista - Metà del contributo sarà erogato subito dopo l'accettazione. L'altra metà, a seguito della presentazione di una relazione che attesti la conclusione degli interventi».

«Questo provvedimento mostra un'attenzione alle esigenze dei bambini con disabilità, affinché le istituzioni diventino un riferimento certo e un sostegno concreto, per tutte le fasi della loro crescita - spiega il consigliere - In Provincia di Lecco i Comuni beneficiari sono stati Casatenovo, Calolziocorte e Valmadrera. Questi comuni hanno ricevuto ognuno il contributo di 25.000 euro».