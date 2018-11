Cesare Valsecchi nuovo segretario del Pd di Calolzio

Cesare Valsecchi è il nuovo segretario del Partito Democratico di Calolziocorte. A seguito del congresso che si è tenuto nei giorni scorsi, il Circolo di Calolziocorte-Erve-Vercurago ha rinnovato il Coordinamento che (secondo il voto espresso dagli iscritti PD) risulta ora composto da: Luca Valsecchi, Sonia Mazzoleni, Paolo Autelitano, Laura Citante, Piero Perucchini, Monica Corti.

Tra i propositi contenuti nel documento programmatico presentato all’assemblea dal nuovo segretario eletto, l’obiettivo di ricomporre nel e per il Circolo PD Calolziocorte-Erve-Vercurago un lavoro di squadra, aperto a tutti nella fase di ascolto e confronto, e più pragmatico sulle tematiche cittadine, portato avanti nel dialogo tra le parti e nella trasparenza delle scelte.

«Siamo convinti - ha affermato il neosegretario Cesare Valsecchi - che ciò possa contribuire a costruire una rinnovata realtà politica nel territorio, per favorire finalmente l’affermazione del PD locale come comunità aperta, dando anima e voce al Circolo, promuovendo incontri e iniziative a tutto campo, attraverso incontri periodici e aperti a iscritti ed elettori, col supporto di una rete informativa e relazionale per incoraggiare un'effettiva partecipazione degli iscritti e dei cittadini alla vita politico-amministrativa».

La proposta di lavorare insieme con quanti sono disponibili a dare un contributo per la città è sostenuta dalla «voglia di ripartire, anche sostenuti da un clima ora favorevole all’apertura verso lecompetenze di tutte le persone capaci e portatrici di esperienze, con la finalità di fare del Circolo PD una risorsa per il territorio di Calolziocorte, Erve, Vercurago. È un dovere - cnclude l'ex sindaco di Calolziocorte - lavorare anche nello spazio politico qual è il nostro partito, per poter offrire il nostro contributo alla città».