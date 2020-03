Elezioni 2020, il centrodestra scioglie le riserve: “Peppino Ciresa candidato per Palazzo Bovara”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Spettabile Redazione,

La Lega Salvini, Forza Italia e Fratelli D’Italia con le rispettive segreterie politiche, cittadine e provinciali, con i rappresentati regionali e i parlamentari del territorio, con le forze politiche di centrodestra espressione della società civile, sono felici di comunicare che il candidato Sindaco del centrodestra è ufficialmente il lecchese Peppino CIRESA, presidente di Confcommercio Lecco dal 2006 al 2016 e storico presidente del CAI.

Il candidato, espressione delle forze politiche che compongono l’intera coalizione, è il frutto di un accurato percorso gestito con diligenza, responsabilità, serietà e impegno dalle segreterie locali e regionali fino al livello nazionale.

Peppino CIRESA è da questo momento chiamato a guidare un gruppo che si candida a governare la Città, per farla rinascere dalla politica di centrosinistra che l’ha mortificata e che si è mostrata inadeguata, coniugando tutte le istanze provenienti dal mondo moderato, esercitando quello stesso ruolo di sintesi che in passato lo ha già visto protagonista.

Siamo ben coscienti delle aspettative che la città ed il territorio hanno maturato in questi anni e riteniamo che il centrodestra abbia tutte le carte in regola per candidarsi alla guida della nostra Lecco, con un programma ambizioso, riconquistando quell’immagine positiva che i lecchesi meritano e ben ricordano.

Nei prossimi giorni verranno scanditi gli impegni legati alla campagna elettorale e alla presentazione dei programmi, compatibilmente e nel rispetto dell’emergenza in corso che ci vede tutti impegnati in prima linea, insieme alle istituzioni regionali lombarde e ai Parlamentari presenti sul territorio.



Stefano Parolari (Commissario Provinciale Lega Salvini Premier) Emanuele Mauri (Segretario Cittadino Lega Salvini Premier)

Beppe Mambretti (Lecco Merità di Più)

Davide Bergna (Coordinatore Provinciale Forza Italia)

Fabio Mastroberardino (Coordinatore Provinciale FDI) Enrico Castelnuovo (Portavoce Cittadino FDI)

Antonio Rossi (Lecco Ideale)