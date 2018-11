"Lecco merita di più", Forza Italia dà voce ai cittadini. Quasi 200 cartoline raccolte

"Lecco merita di più". Questo il messaggio lanciato da Forza Italia in città. Il partito fondato da Silvio Berlusconi ha deciso di avviare un percorso di ascolto dei cittadini. La prima tappa si è tenuta ieri, sabato 17 novembre, in piazza Garibaldi, alla presenza di diversi esponenti e sostenitori azzurri.

«Da un'idea di Mauro Piazza, accolta con entusiasmo dal comitato provinciale di Forza Italia, ha preso corpo l'idea di chiedere ai lecchesi cosa vorrebbero per la città del futuro - commenta Pietro Galli, coordinatore cittadino - Quasi 200 cartoline "scrivi qui le tue idee" sono state compilate dai passanti che hanno voluto lasciare il loro contributo; è stato colto il significato dell'iniziativa, che voleva raccogliere delle proposte "in positivo" sulla città e su quello che c'è da fare in futuro. Mi ha soprattutto colpito la richiesta di Alex, 11 anni, che vorrebbe un campo di calcio per poter giocare in centro città. Forse dovremmo cominciare a riprogettare Lecco partendo dalle esigenze delle nuove generazioni e ragionando con la mente sgombra dei bambini - aggiunge Pietro Galli - abbiamo già in programma altre iniziative per il 2019, sempre nell'ottica di ascoltare i lecchesi».

Il coordinatore cittadino di Forza Italia ha quindi voluto ringraziare volontari, simpatizzanti, il consigliere comunale Emilio Minuzzo e il coordinato provinciale Davide Bergna che hanno deciso di dedicare all'iniziativa qualche ora del loro tempo.

