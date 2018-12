Gazebo di Forza Italia in piazza a Calolzio per dire sì a flat tax, difesa dei risparmi e grandi opere

Gazebo di Forza Italia questa mattina, sabato, in piazza Vittorio Veneto a Calolziocorte. Anche la delegazione locale del partito di Silvio Berlusconi ha deciso di sostenere l'iniziativa lanciata a livello nazionale dal vicepresidente azzurro Antonio Tajani per dire no alle scelte del Governo Conte in materia economica e occupazionale.

Come illustrato da Anna Scola e Roberto Gagliardi, Forza Italia chiede di rivedere molte delle scelte sostenute in particolare dal Movimento Cinque stelle, a partire dal reddito di cittadinanza e dallo stop alle grandi opere. «Il Decreto Di Maio non ha dato "dignità", ma sta togliendo lavoro - spiegano gli esponenti di Forza Italia - Sono già andati in fumo più di 25.000 posti di lavoro e altre decine di migliaia si perderanno nei prossimi mesi. Questo Governo è nemico di chi crea lavoro e di vuole averne uno. Il reddito di cittadinanza sarebbe un danno».

Scola e Gagliardi chiedono inoltre di approvare una flat tax al 23% e soprattutto di tutelare i risparmi. «Questo Governo sta purtroppo distruggendo il risparmio degli italiani.Un miliardo e mezzo di interessi già pagati in più per il debito pubblico vuol dire meno prestiti alle famiglie e alle imprese, mutui più alti, incertezza sugli investimenti. A ciò si aggiunge la paura che i risparmi dei cittadini siano gravati da una patrimoniale per ripianare il buco dei conti pubblici. A tutto questo Forza Italia dice no, urge un cambio di rotta».