Gazebo e raccolta firme anche nel Lecchese per dire "Salvini non mollare"

Non solo una raccolta firme online, ma anche gazebo nelle piazze per esprimere "La massima solidarietà al ministro degli Interni Matteo Salvini nella sua battaglia a difesa dei confini nazionali".

Anche nel Lecchese è scattata la mobilitazione della Lega a sostegno del proprio leader che rischia di andare a processo, su richiesta del Tribunale dei Ministri, per il caso della nave Diciotti. Già prima delle 9 di questa mattina, sabato 2 febbraio, diversi militanti erano impegnati a Calolziocorte (con, tra gli altri, il segretario cittadino Luca Caremi e il consigliere comunale Daniele Butti), a Vercurago e a Valmadrera.

«Salvini non mollare! Vogliamo far sentire la nostra vicinanza al capitano» - è il messaggio lanciato dai leghisti con tanto di hashtag #portichiusi contro l'arrivo di nuovi migranti, arrivo che dal vicepremier e dai suoi sostenitori viene definito come un'invasione da fermare, a difesa degli italiani.

