«Indegno stanziare 890.000 Euro per la salute mentale dei migranti. Prima viene quella degli italiani»

Nuovo affondo di Dante De Capitani contro le politiche a sostegno dei migranti. Questa volta il sindaco “sceriffo” di Pescate punta il dito contro la scelta dell’Ats (ex Asl) della Brianza di aver dato vita a un progetto grazie al quale sono stati stanziati fondi per la salute mentale dei richiedenti asilo in condizione di vulnerabilità psicosociale. «Sono profondamente indignato per gli 890.000 Euro stanziati a favore della salute mentale dei migranti in Ats Brianza - commenta Dante De Capitani - Si tutela la salute dei migranti, mentre quella degli italiani risulta sempre più costosa per le famiglie e i tempi di attesa per ogni visita specialistica si allungano sempre di più».

Da qui la doppia critica all’Agenzia per la Tutela della Salute della Brianza e al Distretto dei Sindaci, richiamando così anche in materia sanitaria e assistenziale il concetto più volte espresso dal vicepremier Matteo Salvini: aiutare prima gli italiani. «L’Ats dovrebbe badare maggiormente ai compiti per la quale è stata istituita sul territorio lombardo, e il Distretto dei Sindaci invece di promuovere queste azioni dovrebbe pensare di più ai cittadini che i sindaci li hanno eletti, e non a riempire di migranti i Comuni». Una presa di posizione forte che, come altre precedenti, farà senza dubbio discutere.