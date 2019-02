Valgreghentino, l'opposizione candida sindaco Anna Clara Bassani

L'opposizione "Insieme per Cambiare" di Valgreghentino ha ufficializzato il nome del proprio candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di maggio.

Si tratta di Anna Clara Bassani, insegnante, già consigliere comunale di opposizione tra il 2009 e il 2014, candidata alle Regionali per la lista "Fontana Presidente", persona impegnata nel tessuto sociale e aggregativo del paese con incarichi in parrocchia e in biblioteca. Anna Clara Bassani sarà sostenuta da una lista in cui dovrebbero convivere le due anime "civica" e leghista. Questa candidatura a sindaco sarà sostenuta anche da altre "colonne" di "Insieme per Cambiare" come Davide Panzeri, Cesare Perego, Federica Sala e Stefano Simonetti.

«Oggi abbiamo ufficializzato la candidatura di Anna Clara Bassani alla corsa per l’elezione di Sindaco di Valgreghentino - ha fatto sapere il gruppo "Insieme per Cambiare" sulla propria pagina Facebook - La persona giusta al momento giusto. Una donna con anni di esperienza sulle spalle in diversi campi, dal sociale, allo sport, all’istruzione, che saprà dare al nostro paese quello che manca da più di 20 anni. Nella sua vita i bambini hanno caratterizzato e riempito intere giornate di lavoro, loro saranno in cima alle priorità del suo programma elettorale. Come donna conosce molto bene i problemi delle donne, delle famiglie, delle donne che lavorano. Cose che solo chi lavora può conoscere e affrontare nel modo migliore. In bocca al lupo al nostro candidato sindaco Anna Clara Bassani».

Nella presentazione, avvenuta ieri sera, il gruppo di opposizione ha inoltre parlato della necessità di cambiare e dare nuove proposte e idee per il bene di Valgreghentino. In questi anni i consiglieri di "Insieme per Cambiare" si sono mobilitati per chiedere più decoro per Valgreghentino (dalle strade ai marciapiedi, dalla sistemazione delle buche allo sfalcio dell'erba), più attenzione alla sicurezza con la sistemazione di telecamere, e in generale più ascolto dei cittadini.

Nella corsa a sindaco Anna Clara Bassani sfiderà Matteo Colombo, attuale assessore alla Cultura dell'Amministrazione guidata da Sergio Brambilla con il gruppo "Rinnovamento", area centrosinistra.

