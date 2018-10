Elezioni 2019: primi incontri esplorativi per la lista "Abbadia Insieme"

Abbadia Lariana si prepara alla lunga campagna elettorale che porterà alle elezioni amministrative del 2019.

Il gruppo "Abbadia Insieme", che rappresenta l'attuale maggioranza in Consiglio comunale, inizia il proprio cammino verso le urne in questi giorni, organizzando una serie di incontri tematici a cadenza quindicinale «per individuare - spiega il sindaco Cristina Bartesaghi - nuove prospettive per il nostro paese alla luce dell'esperienza maturata e costruire una nuova squadra. È una richiesta esigente, che chiede di uscire dalle proprie case e dagli impegni quotidiani del lavoro, dello studio, della famiglia per dedicare un po' di tempo a pensare insieme».

Il sindaco uscente - che ha esaurito i due mandati - invita la cittadinanza interessata a uscire dalle proprie case e offrire il proprio contributo. È ormai tempo di non stare alla finestra e partecipare in modo concreto e positivo. Lo scopo di queste serate è proprio quello di permettere una larga partecipazione e la possibilità per ognuno di trovare il proprio ruolo».

Il primo appuntamento sarà martedì 30 ottobre alle ore 21 in sala civica Don Carlo Gnocchi. Argomento: sociale, cultura e istruzione.