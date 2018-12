Abbadia Lariana, elezioni 2019: prove tecniche di lista unica

Le elezioni amministrative 2019 chiameranno alle urne anche i cittadini di Abbadia Lariana. La lista civica di maggioranza "Abbadia Insieme" ha appena concluso gli incontri con i residenti per confrontarsi, reperire idee e risorse che abbiano voglia e disponibilità di contribuire alla vita amministrativa del paese. Lo stesso accade per la lista di opposizione "Avanti Abbadia".

Non è un mistero che, nelle ultime settimane, gli esponenti delle due realtà abbiano dialogato per sondare l'eventualità di unire le forze (e le idee) in un'unica lista, una proposta partita dall'ex sindaco Rocco Cardamone. Sono in corso dunque prove tecniche di dialogo, per quanto le visioni su alcuni temi siano differenti. Sarebbe, nel caso in cui l'accordo andasse in porto, qualcosa di storico per Abbadia, considerati comunque gli accesi scontri verificatisi tra le due fazioni nel corso degli ultimi vent'anni.

A caldeggiare l'ipotesi lista unica è il consigliere di "Avanti Abbadia" - candidato sindaco alle elezioni del 2014 - Mattia Micheli attraverso l'ultimo numero de "Il Bollettino", nello spazio riservato ai gruppi del Consiglio comunale. «Io dico che sono farevole - scrive Micheli - Lo sono perché comprendo le difficoltà che intervengono in chi oggi è chiamato ad amministrare. Comprendo il grande sforzo di tempo che bisogna mettere in campo per assolvere bene questo compito. Sono favorevole se tutto questo viene visto e considerato, come è nelle nostre aspettative, coma una unione fatta sulle idee (noi ne abbiamo molte), magari diverse, ma con pari dignità, tutte col comune denominatore di fare il meglio per Abbadia e per i suoi cittadini».

Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire quale sarà lo scenario che si andrà delineando nel comune lariano per le elezioni del 2019.