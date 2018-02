Agenda elettorale: incontri con La Russa, Cacciari e i professionisti

Proseguono, nell'ultima settimana prima della tornata elettorale del 4 marzo, gli incontri con i candidati alle Politiche e alle Regionali nel nostro territorio.

Il primo incontro in programma è di "Fratelli d'Italia". Lunedì mattina, alle ore 10.30 al bar "Alchimia" di viale Turati 100 a Lecco, interverranno l'onorevole Ignazio La Russa, il candidato al collegio unonominale di Lecco per la Camera dei deputati Alessio Butti e i candidati alle Regionali Cesare Galli, Alessandra Rota, Marco Masetti ed Elena Ornaghi.

A confronto con i professionisti

Sempre lunedì 26 febbraio, alle ore 16, secondo appuntamento con l'Associazione libere professioni Cup Lecco, che riunisce 11 ordini e collegi professionali della provincia per un totale di oltre 6.00 iscritti. Nella sede dell'associazione, a Lecco in via Parini 29, saranno presenti per il confronto i candidati alle elezioni politiche: Costantino Anghileri (M5 Stelle), Michela Brambilla (Forza Italia), Alessio Butti (Fratelli d’Italia) e Veronica Tentori (PD) per l’area di Lecco; per il Meratese Angelo Baiguini (M5 Stelle), Antonella Faggi (Lega), Luca Gaffuri (PD) e Raffaello Vignali (Noi con l’Italia).

"Fermare l'ecocidio"

Mercoledì 28 febbraio alle ore 20.45 "Potere al popolo" organizza un incontro nella sala comunale "Sandro Pertini" in via Eremo a Lecco con Paolo Cacciari, sul tema "Fermare l'ecocidio, la conversione ecologica dell'economia e della società". Interverranno, oltre alla cittadinanza, i candidati lecchesi di Potere al popolo.