"Chi siamo noi, lo diciamo noi", Ambientalmente Lecco presenta i suoi membri

"Chi siamo noi, lo diciamo noi": è questo lo slogan scelto da AmbientalMente Lecco, un messaggio che vuole far comprendere all'intera cittadinanza lecchese le ragioni che spingono i promotori e gli aderenti al progetto a partecipare in vista delle prossime elezioni amministrative del capoluogo.

«Il tema della sostenibilità ambientale, sociale ed economica deve necessariamente avere un ruolo preponderante per il futuro di questa città - spiega Michele Zanesi - Le corrette scelte di oggi saranno il benessere del domani e per questo motivo Lecco ha bisogno di una realtà politica che possa garantire questo corretto orientamento per il futuro. AmbientalMente Lecco è esattamente la giusta scelta per questa necessità».