Elezioni 2020: nasce Alleanza Civica del Nord, a Lecco l'elezione dei dirigenti con l'appoggio di Appello

Tassello importante in vista delle elezioni amministrative 2020, che porteranno all'elezione del nuovo sindaco della città capoluogo. Si terrà sabato 1 febbraio, a partire dalle ore 10, un incontro presso la sala conferenze di Palazzo Falck, in piazza Garibaldi a Lecco: «Sarà un momento importante alla presenza dei leader della neocostituita Alleanza Civica del Nord che eleggeranno il nuovo gruppo dirigente», spiega il nuovo gruppo.

«Alleanza Civica - si presentano - è il sodalizio trainante che coinvolge le esperienze civiche, autonome e indipendenti politicamente, presenti nel Nord Italia che rappresentano i valori del civismo, del presidio della cittadinanza attiva nei territori e governano tante città e paesi. Hanno scelto Lecco per aprire una nuova stagione politica ed organizzativa. Alleanza Civica vede la convinta adesione di Appello per Lecco e tra i soci fondatori, assieme a Franco D'Alfonso, Beppe Sala, Piero Bassetti, Elisabetta Strada, Claudio Signorile, vede la presenza di Corrado Valsecchi, che da 10 anni si sta battendo per costruire un autentico ed esteso movimento civico in Lombardia e ne è stato per diverso tempo il portavoce».

Il convegno avrà due momenti: il primo si terrà dalle ore 10 alle ore 11.30 e sarà riservato per consentire l'elezione degli organismi dirigenti e il secondo, pubblico, sarà un momento dedicato interamente al civismo e alle elezioni di Lecco.

