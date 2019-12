Appello per Lecco, il controannuncio: «Il nostro candidato è Corrado Valsecchi»

Non ci sarà accordo Partito Democratico-Appello per Lecco in vista delle prossime elezioni di maggio 2020. Il partito di centrosinistra ha messo nelle mani di Mauro Gattinoni, attuale direttore dell'Api, la candidatura in vista della prossima tornata: naufragate, quindi, le lunghe trattative con Appello per Lecco, che avrà nell'attuale assessore comunale Corrado Valsecchi il suo profilo.

«Non accetteremo proposte precostituite»

«Il consiglio direttivo di Appello per Lecco all'unanimità ribadisce in maniera chiara e inequivocabile che il proprio candidato é Corrado Valsecchi - spiegano i civici -. Appello per Lecco ha una storia che dura da dieci anni, la città ha imparato a conoscere la nostra passione, la nostra determinazione e il nostro impegno. Il valore del civismo e l'amore per la comunità di Lecco saranno come sempre al centro del progetto politico di Appello per Lecco. Non accetteremo proposte precostituite che si sono sviluppate al di fuori di un percorso condiviso».