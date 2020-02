Arrigoni, Lega: «Ok emendamento energia a km zero, grande soddisfazione»

«Grazie alla Lega, l'energia elettrica sarà presto fai da te e a chilometro zero. Con l'approvazione del nostro emendamento al decreto Milleproroghe che introduce l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili i cittadini potranno diventare "prosumer", ossia produttori e al tempo stesso consumatori». Questa la dichiarazione rilasciata oggi dai parlamentari della Lega Tullio Patassini, primo firmatario dell'emendamento approvato, Paolo Arrigoni, senatore lecchese e coordinatore del Dipartimento Energia del Carroccio.

«Esprimiamo grande soddisfazione per il via libera a questa norma, da noi fortemente voluta - aggiungono Arrigoni e Patassini - In attesa che il nostro Paese recepisca la relativa direttiva Ue, in Italia ci sono ora tutti i presupposti per introdurre una vera e propria rivoluzione green a favore dell'ambiente e delle tasche di cittadini, famiglie e imprese grazie ad una serie di incentivi ad hoc. Risultato: meno sprechi ed emissioni, bollette meno care e più autonomia».