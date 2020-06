«Scuola, il ministro Azzolina in totale confusione. Comuni e famiglie aspettano risposte»

«Portare il 15% degli studenti fuori dagli istituti scolastici per garantire il distanziamento sociale? A quasi quattro mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria questa sarebbe l’unica idea del Ministro Azzolina per riaprire le scuole a settembre? Se non ci fossero famiglie, sindaci e dirigenti scolastici lasciati nella più totale incertezza, verrebbe addirittura da ridere di fronte a tanta incapacità e pressappochismo. Sindaci e amministratori locali, lasciati da soli dal Governo ad affrontare questa emergenza e a prendere decisioni su edifici scolastici, mensa o trasporto alunni, non se lo meritano».

Il senatore lecchese Paolo Arrigoni, Lega, commenta così le dichiarazioni rilasciate al Ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina insieme al Premier Conte in conferenza stampa.

«Controsensi che incidono negativamente anche sul territorio lecchese»

«Quello che sconcerta - incalza l'ex sindaco di Calolziocorte - è che il Governo affermi di voler distanziare gli studenti quando si continuano invece ad applicare le normative ordinarie in relazione al numero minimo di alunni necessari per il riconoscimento delle classi prime. È un controsenso e un cortocircuito logico da parte di chi ci governa che ha inciso negativamente anche nel territorio lecchese, come dimostra la vicenda delle classi prime dell’Istituto Rota di Calolziocorte».

Arrigoni richiama così il recente caso del Liceo Scientifico "tradizionale" delle superiori Rota dove, nonostante la mobilitazione di genitori, alunni e docenti, la classe prima non è partita per la mancanza di qualche iscritto (si era arrivati a 17 su 20). La necessità di garantire il distanziamento anti Covid aveva portato di recente a una nuova richiesta all'Ufficio Scolastico Territoriale di rivedere la decisione e far partire la classe, visti i maggiori spazi al Rota, anche nell'ottica di evitare il rischio di classi pollaio a Lecco. Ma è arrivata una nuova bocciatura.