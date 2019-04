Valmadrera, elezioni. Ascolto Valmadrera apre la sua sede: «Vi stupiremo!»

Con una sobria cerimonia inaugurale è stata aperta, in via Manzoni 26, la sede della lista civica "Ascolto Valmadrera", gruppo nato lo scorso gennaio e in corsa, il prossimo 26 maggio, per la poltrona di sindaco della popolosa città lecchese. E' stato il candidato Guido Villa, già consigliere di minoranza dal 2009 al 2014, ad accogliere i suoi sostenitori all'interno e all'esterno dell'immobile, spazio ricavato da un vecchio negozio di parrucchiere, dov'è stata anche effettuata una raccolta firme dei sostenitori. Al suo fianco il capolista Cristian Piani e coloro che sono inseriti nella medesima lista civica.

Villa promette: «Vi stupiremo»

E' stato proprio Villa a prendere la parola per un breve discorso inaugurale: «Noi siamo un gruppo che preferisce il "fare" al "parlare" - ha esordito -. Vi ringrazio perchè ci state dando fiducia, credendo nel nostro lavoro. La nostra è una lista trasversale, che ha a cuore solo la sua cittadina, il cui grigiore ci ha veramente stufato; il nostro obiettivo è quello di rendere colorata Valmadrera, ascoltando e provando a trovare idee e soluzioni anche dai cittadini, svincolandoci da ogni partito. La nostra terra è la sola in cui affondiamo le nostre radici. Tre saranno i capisaldi del nsotro programma: comunità, luoghi e attività».

Cultura, turismo, associazionismo, territorio, ambiente, attività commerciali e sport sono al centro del Villa-pensiero: «Vogliamo cambiare il modo di amminstrare Valmadrera, smettendola di essere abituati al brutto e trascurato. Abbiamo avuto il coraggio di correre da soli, senza compromessi, senza una dominus attorno al quale gira una pletora di clientes riconoscenti e obbedienti: noi siamo "Ascolto Valmadrera", noi vi stupiremo».

