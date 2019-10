Valmadrera, approvata la variazione al bilancio: fondi in arrivo per protezione civile e nuove pensiline

Importanti novità per la protezione civile e, più in generale, per la cittadinanza di Valmadrera. Come deliberato nel corso del Consiglio comunale tenutosi presso il Centro Culturale "Fatebebenefratelli", è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2019/2021, relativa alla prima annualità del triennio, secondo gli Articoli 175, 187 e 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La delibera era relativa all'applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti, e all'approvazione del Bilancio consolidato per quanto concerne l'esercizio 2018, presentato dall'assessore al bilancio Martina Dell'Oro.

Tre gli elementi fondamentali relativi alla variazione:

Una quota di diecimila euro da assegnare alla protezione civile per l’acquisto di alcuni dispositivi (motopompa, generatore, torre faro e sponde del carrello).

La cifra di ventunomila euro, che verrà utilizzata per portare a compimento il rifacimento delle pensiline delle fermate degli autobus, con relativa posa in opera.

Infine, cinquantamila euro andranno per ulteriori lavori di miglioramento nella RSA Opera Pia (totale di circa 270mila euro).

Approvato il bilancio 2018

Si è poi proceduto con l’analisi del bilancio consolidato del comune e delle partecipate Lario Reti Holding e Silea. Passaggio che, per il comune di Valmadrera, ha rappresentato quasi una formalità visto che si tratta di partecipazioni in aziende sane e non è obiettivo del consiglio comunale entrare nel merito dei singoli bilanci (redatti dagli organi di competenza).

L'approvazione della variazione è avvenuta con dodici voti favorevoli e tre astenuti, mentre quella relativa al bilancio consolidato ha ricevuto dodici voti favorevoli, i due astenuti di Ascolto Valmadrera e quello contrario del consigliere Bartesaghi. Assenti Flavio Nogara e Alessandro Leidi.