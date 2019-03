«Berlusconi s'infatuò della Brambilla e ci costò 28 milioni»: Cicchitto "smaschera" l'ex premier nel suo libro

Compare, eccome, anche il nome dell'onorevole calolziese Michela Vittoria Brambilla tra quelli tirati in ballo da Fabrizio Cicchitto tra le pagine del libro "Forza Italia dal 1994 al 2018", in pubblicazione in questi giorni d'inizio primavera. Di fatto, un trattato sulla Seconda Repubblica all’insegna di Silvio Berlusconi, in cui il socialista azzurro ne ha un po' per tutti; anche per la "Rossa" di Calolziocorte, attualmente in carica presso il Parlamento Italiano.

Cicchitto: «Berlusconi s'infatuò di Michela Brambilla e ci costò 28 milioni»

L'anticipazione arriva per mano di Fabrizio D’Esposito de "Il Fatto quotidiano”, che del libro ha diffuso questo passaggio: