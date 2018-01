Casa Pound vuole mettere i banchetti in centro città. Il PD: "Non cadiamo nel tranello"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Casa Pound, la nota organizzazione politica romana segnalatasi negli anni per le provocazioni inneggianti alla cultura fascista sarà presente a Lecco per l’organizzazione di gazebi e banchetti dedicati alla raccolta delle firme per le prossime elezioni politiche.

Sul sito nazionale di Casa Pound si legge: “Le mie più vive congratulazioni al camerata Di Stefano! Ieri sera su la 7, il conduttore Corrado Formigli gli ha chiesto: "lei si dichiara fascista?" e l'immenso Di Stefano: "assolutamente si!". Viva Casa Pound, viva l'Italia, viva il fascismo! Il fascismo come lo concepisce Casa Pound è forza che il passato dona al futuro e che ci scaglia in avanti senza costringerci a voltarci indietro nemmeno per un istante”. (ndr: Simone Di Stefano è leader di Casa Pound e suo candidato Premier)

Non è trascorsa neppure una settimana dall'approvazione nel Consiglio Comunale di Lecco dell' Atto di indirizzo politico-amministrativo che conteneva la più ferma condanna a tutte le iniziative e manifestazioni di associazioni ed organizzazione politiche che si richiamano in modo esplicito a simboli fascisti o nazisti, all’odio razziale e di genere, all’omofobia, all’antisemitismo, e ci ritroviamo in piazza una presenza come quella di Casa Pound che, con un atteggiamento mistificatorio e camaleontico, chiede fiducia ai cittadini lecchesi per presentarsi alla competizione elettorale del prossimo 4 marzo!

No, non possiamo stare zitti e non denunciare questa mistificazione! Ai cittadini lecchesi dobbiamo dire attenti, non cadete nei tranelli, ma con tutto il vostro sdegno isolate tali tentativi, smascherate il loro vero volto e contribuite attivamente al loro isolamento ed alla loro sconfitta.

Da parte nostra continueremo la battaglia perché questa organizzazione come altre formazioni neofasciste non abbiamo più agibilità politica sul territorio, in applicazione della Costituzione della Repubblica Italiana che esplicitamente al punto XII delle Disposizioni transitorie e finali testualmente recita: “E’ vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista……”.

E se poi qualcuno negasse gli elementi di apologia del fascismo che ci sono e che a livello nazionale abbiamo più volte denunciato alle autorità competenti, anche il contenuto dei programmi politici di Casa Pound (vedi il manifesto dell'iniziativa di sabato) si pone in netto contrasto con i valori Costituzionali , intendendo per tali non solo quelli che attengono a diritti , ma anche a quelli che richiamano doveri, non meno importanti, come quelli della “solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2 della Costituzione).

Per questo sollecitiamo l'applicazione rigorosa della “legge Mancino” in tutti i casi in cui si manifesti apologia o rimpianto del regime fascista e/o si esprima odio razziale e incitamenti alla xenofobia, attacchi ad ogni tipo di diversità.

Consapevoli che contro certi fantasmi del passato è necessaria una risposta corale della società civile democratica , rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche, alle istituzioni, alla scuola, all'università e ai media per una coraggiosa mobilitazione culturale, per costruire nella società italiana un nuovo senso comune storico del fascismo, una coscienza critica e vigilante basata sulla conoscenza della storia, della nostra Costituzione, dei nostri principi democratici al fine di una loro reale applicazione senza se e senza ma.

Anpi Lecco

Partito Democratico Città di Lecco