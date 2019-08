Le forze di centrodestra lavorano all'unità in vista del voto di Lecco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

La Lega Lombarda – Lega Salvini, Forza Italia, Fratelli D’Italia e le altre forze di centrodestra presenti sul territorio con le rispettive segreterie politiche, cittadine e provinciali, con i rispettivi gruppi consiliari presenti in Città di Lecco, desiderano condividere il seguente comunicato, anche alla luce dei numerosi articoli recentemente apparsi sulla stampa locale:

A meno di un anno dalle elezioni comunali del 2020 e davanti alla disastrosa amministrazione della città, a guida centrosinistra, si impongono una puntuale analisi e una condivisione di progetto politico e culturale che rappresenti le istanze e le aspirazioni di chi vive e lavora in città e si riconosce nell’ area politica che la Lega Lombarda – Lega Salvini, Forza Italia, Fratelli D’Italia rappresentano, anche con anni di governo condiviso, dalle istituzioni locali e regionali fino al livello nazionale.

Il centrosinistra ha mostrato di non saper governare le grandi questioni e neppure di risolvere i piccoli problemi dei cittadini e non servono certo sondaggi per cogliere la diffusa insoddisfazione che attraversa la città, nelle sue molteplici componenti.

Allo stato attuale, le forza politiche sopra citate hanno iniziato un percorso di confronto positivo finalizzato a proporre alla città un gruppo che si candida a governarla per farla rinascere dalla politica miope, grigia e burocratica che l’ha mortificata e che si è mostrata inadeguata ad affrontare le sfide degli anni a venire e le istanze del tempo presente.

Dopo la pausa estiva, le risultanze delle interlocuzioni verranno sottoposte ai direttivi locali e a livelli superiori dei rispettivi gruppi politici per le decisioni e approvazioni conseguenti, secondo le regole di ciascuna forza politica.

Siamo ben coscienti delle aspettative che la città ed il territorio hanno maturato in questi anni e riteniamo che il centrodestra abbia tutte le carte in regola per candidarsi alla guida della nostra Lecco e riprendere quella direttrice, malamente interrotta dal doppio mandato di Virginio Brivio, che ha garantito quell’immagine positiva che i lecchesi meritano e ben ricordano.

L’occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti,

Stefano Parolari (Commissario Provinciale Lega Lombarda – Lega Salvini)

Emanuele Mauri (Segretario Cittadino Lega Lombarda – Lega Salvini)

Davide Bergna (Coordinatore Provinciale Forza Italia)

Pietro Galli (Coordinatore Cittadino Forza Italia)

Giuseppe Mambretti (Responsabile Enti Locali Forza Italia)

Fabio Mastroberardino (Portavoce Provinciale Fratelli d’Italia)

Enrico Castelnuovo (Portavoce Cittadino Fratelli d’Italia)