Progetto Valmadrera verso le elezioni: «Facciamo la ciclopedonale Parè-Malgrate»

Si torna a parlare della ciclopedonale a margine della SP583 che, in futuro, dovrebbe collegare Parè, frazione di Valmadrera, al lungolago di Malgrate, ristrutturato negli scorsi anni al pari del "Pratone". Il progetto torna in voga in vista delle prossime elezioni amministrative di domenica 26 maggio, che vedranno anche Progetto Valmadrera, lista civica di centrosinistra, in lizza con il candidato sindaco Antonio Rusconi.

Si torna a parlare della ciclopedonale Valmadrera-Malgrate

L'ex senatore della Repubblica apre la sua campagna, seppur indirettamente, riportando in auge la possibilità di realizzare l'opera infrastrutturale:

«Tra i nostri obiettivi c'è rendere ancora più bella e attrattiva Valmadrera a livello turistico. Ma come? Completando i lavori previsti, e in parte già finanziati, del parco e del prato a Parè. E realizzare la passeggiata a sbalzo sul lago che unisca la nostra città a Malgrate. Qualcuno ha voglia di fare questa camminata insieme a noi?»

La corsa al Municipio prosegue.