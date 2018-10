Ponte di Paderno, l'assessore regionale Terzi: «Si snelliscano le procedure con Gentile commissario straordinario»

L'emendamento al "Decreto Genova" presentato dai parlamentari lecchesi e bergamaschi della maggioranza di Governo consentirebbe di velocizzare le tempistiche dei lavori al Ponte San Michele di Paderno d'Adda. Per questo l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha garantito "pieno sostegno" alla proposta durante il primo incontro della Cabina di Regia per il servizio ferroviario regionale con la partecipazione dei vertici di Trenord, Rfi e FerrovieNord Milano.

Commissario straordinario per la risoluzione

«L'emendamento - ha spiegato Terzi - prevede che l'amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile possa assumere un ruolo di commissario per gli interventi di manutenzione e consolidamento strutturale del ponte tra Paderno e Calusco d'Adda. I poteri commissariali, in materia di approvazione dei progetti e di conferenza dei servizi, consentirebbero di snellire le procedure relative alle

autorizzazioni e ai passaggi burocratici che in Italia, purtroppo, complicano all'inverosimile anche l'iter dei lavori più urgenti».

Le misure anti-disagi

Regione Lombardia durante il vertice ha messo sul Tavolo la necessità di incrementare le misure volte a limitare i disagi. «Trenord e Rfi - ha aggiunto Terzi - collaborino per aumentare il numero delle corse sulla Milano-Bergamo via Treviglio, in modo da ridurre i tempi di percorrenza per i pendolari che utilizzavano la Milano-Bergamo via Carnate. E' necessario anche un potenziamento della capacità dei convogli sia sulla tratta via Treviglio sia sulla S8 Milano-Lecco».

Due corse aggiuntive

Al momento la Regione Lombardia ha chiesto e ottenuto l'attivazione di due corse aggiuntive almattino: una sulla Bergamo-Milano via Treviglio, l'altra da Milano Porta Garibaldi a Paderno, oltre al servizio bus che effettua 37 corse al giorno tra le stazioni di Paderno e Calusco per garantire i collegamenti tra Bergamasca e Brianza lecchese, e alle 3 bus navette specifiche per studenti che da Paderno portano a Ponte San Pietro e Bergamo.