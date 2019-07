Valmadrera, elette le Commissioni Consiliari: tutti i nominati

Come riportato nell'ordine del giorno, sono state tre le Commissioni consiliari nominate durante il primo Consiglio Comunale di Valmadrera. Verso il termine della seduta, durata circa quattro ore, sono stati infatti scelti i vari delegati: presenti in tutte e tre Elena Dell'Oro, Domenico Mazzitelli, Pamela Cazzaniga (Progetto Valmadrera) e Alessandro Leidi (Lega per Salvini Premier).

Valmadrera: elette le Commissioni Consiliari

Commissione Consiliare “Urbanistica, Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente”

Per la maggioranza: Amaretti Federico, Cazzaniga Pamela, Dell’Oro Elena, Mazzitelli Domenico, Piazza Marco

Per la minoranza: Alessandro Leidi e Elio Bartesaghi - Lega per Salvini Premier e Mauro Dell’Oro - Ascolto Valmadrera

Commissione Consiliare “Affari Generali e Bilancio”

Per la maggioranza: Amaretti Federico, Cazzaniga Pamela, Dell’Oro Elena, Mazzitelli Domenico, Piazza Marco

Per la minoranza: Flavio Nogara, Alessandro Leidi - Lega per Salvini Premier e Guido Villa - Ascolto Valmadrera

Commissione Consiliare “Servizi alla persona”

Per la maggioranza: Colombo, Dell’Oro Elena, Cazzaniga Pamela, Mazzitelli Domenico

Per la minoranza: Elio Bartesaghi, Alessandro Leidi - Lega per Salvini Premier e Guido Villa - Ascolto Valmadrera