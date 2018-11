«La Lecco-Bergamo è una priorità, la delega è dettata dal buon senso»

La Lecco-Bergamo è una priorità per il territorio, e dunque la delega ad hoc ipotizzata dal nuovo Consiglio provinciale è estremamente preziosa.

Lo ha sostenuto il presidente della Provincia Claudio Usuelli che nel corso dell'Assise provinciale di mercoledì 28 novembre ha dato lettura del decreto di assegnazione delle deleghe ai Consiglieri provinciali, che hanno firmato l'accettazione.

«Il conferimento delle deleghe - precisa il Presidente Usuelli - è avvenuto con la piena condivisione di tutti i consiglieri presenti all'incontro della scorsa settimana, che ringrazio per la disponibilità ad accettare gli incarichi e per il supporto che mi daranno in questi mesi. Ogni consigliere ha la piena fiducia mia e degli altri consiglieri; tutto quello che verrà fatto sarà nel preminente interesse dei cittadini e del territorio. Anche la delega per la nuova Lecco-Bergamo è stata condivisa unanimemente da tutti i consiglieri e deriva da una riflessione di buon senso, in quanto il consigliere Simonetti possiede l'esperienza e le conoscenze necessarie per seguire al meglio questa vicenda molto complessa. L'intero Consiglio provinciale farà una valutazione in merito e prenderà la migliore decisione possibile, per il bene di tutto il territorio provinciale».

«La mia candidatura è frutto di una condivisione tra diverse forze politiche ed è mio compito trovare le migliori soluzioni possibili. La Provincia di Lecco intende curare gli interessi dei cittadini e degli imprenditori e dare al territorio una viabilità all'altezza; pertanto sulla Lecco-Bergamo è necessario avere un percorso e un cronoprogramma preciso, per arrivare a un risultato concreto».