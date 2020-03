Coronavirus, «sostegno necessario al comparto del turismo»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

L'emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio un settore fondamentale per il nostro territorio e per il Paese intero: il turismo.

Tutti i soggetti interessati stanno vivendo una situazione economica critica: dalle strutture ricettive, ai ristoranti/pizzerie e bar, passando per i tour-operator e tutti gli altri fornitori di servizi come le guide turistiche e ambientali, i taxi boat ecc.

L'Italia è al primo posto per numero di beni tutelati dall'Unesco ed è divenuta ambita meta enogastronomica per i turisti stranieri. Il settore turistico contribuisce in maniera decisamente rilevante al Pil, quasi il 13%, secondo le stime di Banca d'Italia; secondo i dati di Eurostat siamo leader in Europa per occupati in questo settore con 4,2 milioni di lavoratori.

Accanto agli interventi primari in favore del nostro Sistema Sanitario Nazionale, è fondamentale che gli interventi a supporto del settore turismo siano tempestivi e lungimiranti. Sul nostro territorio il problema si tocca già con mano: le mail che gli operatori ricevono non sono di posticipazione, bensì di annullamento. Siamo attualmente in una black-list e non si sa quando potremo riaprire con fiducia del turista le nostre città per far scoprire la bellezza dei nostri luoghi.

Ricordiamo che Lecco ha visto nel corso degli ultimi anni un incremento di turisti, un aumento supportato dalle scelte dell'Amministrazione comunale: dal progetto interregionale "Le vie del viandante 2.0" al potenziamento della rete di navigazione sul ramo lecchese, passando per la manutenzione dei sentieri di montagna e la valorizzazione di siti d'interesse turistico in città.

La politica locale ha dimostrato che si può e si deve valorizzare il patrimonio culturale e artistico esistente puntando sui diversi volti che Lecco ha: è la città dei Promessi Sposi, ma è anche la città dell'Abate Stoppani, è la città del ferro e delle montagne. Ripartire dalle radici della nostra storia e cultura, fondere tradizione e innovazione per far conoscere la nostra città e il nostro territorio dapprima ai nostri cittadini lecchesi, partendo dalle scuole, e poi ai turisti che accoglieremo.

Come Pd di Lecco, partito a sostegno di Mauro Gattinoni come prossimo Sindaco della città, vogliamo garantire - al termine dell'attuale emergenza sanitaria - la nostra attenzione e il nostro sostegno al comparto turistico, partendo dalle buone prassi consolidate negli anni.

Pd Città di Lecco