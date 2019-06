Provincia di Lecco, assegnate le deleghe ai consiglieri di Villa Locatelli

Nella giornata di venerdì il Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli ha firmato i decreti per il conferimento delle deleghe ai consiglieri provinciali.

Ai sensi dell’articolo 1 comma 66 della legge 56/2014 (legge Delrio) e dello Statuto della Provincia di Lecco il Presidente ha ritenuto opportuno affidare ai Consiglieri provinciali individuati specifiche deleghe in determinate materie, per dare continuità all’azione amministrativa, garantirne il buon andamento e coadiuvare il Presidente nell’attività di gestione della Provincia. Inoltre, il Presidente Usuelli ha provveduto a nominare il Consigliere Bruno Crippa Vice Presidente Vicario della Provincia di Lecco.

«Il mandato amministrativo che mi è stato affidato con le elezioni dello scorso 31 ottobre - ha spiegato il Presidente Usuelli - affonda le sue radici in una condivisione territoriale, nello spirito della Casa dei Comuni e in un’ottica pienamente istituzionale. Alla luce del ruolo di ente di secondo livello delle Province è necessario continuare a presidiare il territorio in una logica condivisa, con un diffuso e trasversale senso di servizio civico e amministrativo volto alla gestione della Provincia di Lecco in un approccio il più possibile collegiale. Sulla scorta della positiva esperienza di questi mesi con il precedente Consiglio provinciale, intendo continuare a favorire il coinvolgimento e la corresponsabilità del nuovo Consiglio nell’azione amministrativa, ferma restando la pluralità delle sensibilità politiche, per distribuire e svolgere al meglio il tanto lavoro che ci aspetta. Intendo valorizzare la Conferenza dei Capigruppo come sede di confronto, valutazione e verifica del lavoro svolto, sempre con l’obiettivo primario di una maggiore collaborazione, nell’interesse esclusivo e preminente dei cittadini della provincia di Lecco».