Il canile municipale che non c'è più, il gattile che non c’è mai stato.

Diritti degli animali, dibattito con l'ex Ministro

Domani sera a Merate alle ore 19.00, l’incontro organizzato dal Movimento Animalista con le associazioni del territorio e i candidati per le regionali nella circoscrizione di Lecco, Roberto Gagliardi e Rosanna Rampin. Appuntamento presso la sala del Cafè Ideal di Via Statale 75, per parlare del canile municipale e di quello sanitario, che non ci sono più, oltre al gattile, che non c’è mai stato.

Parteciperanno l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente nazionale del Movimento animalista, ed esponenti delle principali associazioni animaliste e ambientaliste.