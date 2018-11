Il Pd al voto per le segreterie regionale, provinciali e cittadine

Domenica 18 novembre anche a Lecco, come in tutta la Lombardia, si vota per l'elezione del segretario regionale, provinciale e cittadino del Partito Democratico.

Per la Segreteria regionale e l'Assemblea regionale si vota con il metodo sperimentato delle Primarie Aperte e possono votare tutti gli elettori maggiorenni che si riconoscono nella proposta politica del Pd registrandosi nell'apposito albo al momento del voto ed esprimendo la propria preferenza tra i due candidati in lizza: Vinicio Peluffo ed Eugenio Comincini.

Il voto varrà in modo proporzionale anche per l'elezione dei 316 componenti dell'Assemblea Regionale, 16 per il nostro collegio che comprende tutti i comuni delle province di Lecco e Sondrio.

Possono votare anche i giovani che compiono 16 anni entro domenica 18, i cittadini comunitari non italiani o extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno con preregistrazione entro le ore 12 di sabato 17 novembre sul sito del Pd Lombardia a questo link.

A Lecco sfida Massaro-Maldini

Per la Segreteria della Federazione provinciale del Pd possono votare tutti gli iscritti al Pd lecchese, così come per la Segreteria cittadina tutti gli iscritti del Pd Città di Lecco. Le candidate alla Segreteria Provinciale sono Agnese Massaro e Marinella Maldini. Verranno eletti anche i nuovi componenti dell'Assemblea provinciale e della Direzione cittadina.

Per il voto cittadino si potranno esprimere fino a sei preferenze (tre uomini, tre donne) per la lista generale, e una preferenza per i responsabili territoriali. Ai non iscritti verrà chiesto il consueto contributo di 2 euro per le spese organizzative.

Dove si vota in città

Si vota Domenica 18 novembre dalle 10 alle 18 nei seguenti seggi:

1) Gazebo-Camper Piazza Garibaldi-Portico Unicredit

Per le seguenti sezioni elettorali del Comune di Lecco: dalla 1 alla 17 (Centro città, Santo Stefano e Castello)

2) Sede Pd Via Calloni 16 Rancio Lecco (Circolo Libero Pensiero)

Sezioni dalla 18 alla 27 (Olate, Bonacina, Rancio, San Giovanni, Laorca e tutto il Comune di Ballabio)

3) Circolo Figini Via dell’Armonia 5 Maggianico

Sezioni dalla 28 alla 43 (Acquate, Caleotto, Germanedo, Belledo, Maggianico e Chiuso)

Gli elettori che dovessero avere problemi di salute che rendono problematico il raggiungimento dei seggi possono presentare richiesta di assistenza alla sede del Pd via email in modo da usufruire del relativo servizio di accompagnamento ai seggi.

Fornoni: «Il voto di ciascuno conta davvero»

«Il voto di domenica è molto importante ed è la prima tappa fondamentale per riaffermare la presenza territoriale del Pd e stimolare, in particolare tramite il livello regionale, la ripresa di iniziativa politica e istituzionale del partito nazionale. Ci auguriamo un'ampia partecipazione, per il voto regionale di tutti gli elettori e simpatizzanti del Pd e degli iscritti per gli altri livelli territoriali, per riaffermare il ruolo del partito e dare forza all'azione di opposizione al Governo Giallo-Verde, rilanciando i valori e le buone pratiche che molte amministrazioni locali a guida dem dimostrano quotidianamente in tanti Comuni Lombardi - dichiara il Segretario cittadino del Pd Giovanni Fornoni - Il voto di ciascun elettore conta davvero e ancora una volta domenica ci sarà una vera festa della democrazia come nella tradizione più vera e consolidata del partito».