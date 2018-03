Elezioni Lecco. Camera: Butti e Lega, netto successo. Tentori staccata

Anche alla Camera dei Deputati la Lega Nord si conferma essere il partito preferito dai lecchesi. Il corpo da consegnato una larga vittoria nelle mani del centrodestra di Alessio Butti per la corsa al Senato. Candidato con Fratelli d'Italia, il candidato ha sbaragliato la concorrenza, guadagnando il consenso del 50,03% degli elettori (43,31% di preferenze nel capoluogo): 66.566 i voti ottenuti da Butti nel collegio uninominale di Lecco. Lontana, doppiata anche in questo caso, Veronica Tentori (PD), che ha ottenuto la preferenza di 32.924 elettori (24,74)%; staccato il Movimento Cinque Stelle rappresentato da Costantino Anghileri (18,75%, 23.953 elettori).

Scendendo nei dettagli, la Lega Nord si è confermata essere il primo partito della Provincia (33,53%), secondo in città, trainando la coalizione composta da Forza Italia (12,34%), Fratelli d'Italia (3,67%) e Noi con l'Italia - UDC (1,12%). Centrosinistra a picco, come del resto successo su scala nazionale: il dato provinciale del Partito Democratico è basso (21,17%, però primo a Lecco per soli 94 voti) e non supportato dalle altre componenti della coalizione +Europa (2,58%), Civica Popolare Lorenzin (0,53%) e Italia Europa Insieme (0,32%).

Discreto il risultato di Riccardo Mariani con Liberi e Uguali (2,72%), non lontano dall'1% CasaPound di Rita Carla Bizzoco (0,85%, poco più di mille preferenze), a seguire Potere al Popolo di Valentina Marcucci (0,66%), Italia agli Italiani di Oscar Caroppo (0,60%), Il Popolo alla Famiglia di Giacomina Pozzi (0,56%), Per una sinistra rivoluzionaria con Matteo Elia (0,23%), Grande Nord di Diego Maggi (0,22%), Marco Rizzelli di 10 Volte Meglio (0,22%), Partito Valore Umano di Sabina Baggioli (0,20%), Partito Repubblicano Italiano - ALA rappresentato da Cristina Viola (0,08%) e Blocco Nazionale per le libertà con Elisabetta Amanda Piterà (0,06%)