Elezioni Lecco. Arrigoni, Lega: «Risultato storico». Il M5S: «Da protesta a proposta»

Il dato è netto: la Lega è tra i vincitori di queste elezioni Politiche. Non solo a Lecco e in Lombardia (in attesa delle Regionali), ma soprattutto a livello nazionale. Superata Forza Italia, il Carroccio è ormai il terzo partito, a ridosso del Pd crollato rispetto al 2013.

I vertici provinciali della Lega, e i tre candidati eletti a Camera e Senato con l'uninominale, parleranno ufficialmente questo pomeriggio alle 18 in conferenza stampa. Nel frattempo, il senatore uscente Paolo Arrigoni, candidato nelle Marche, analizza l'andamento del voto.

«Premiato il progetto di Salvini»

«Manca ormai pochissimo ai risultati definitivi e vengono confermati i dati di questa notte: la Lega è il primo partito del centrodestra con il 17,7% al Senato e il 17,5% alla Camera», commenta Arrigoni sul suo profilo Facebook ufficiale. «Un risultato storico che premia il progetto di Salvini e il grande lavoro svolto da tutti noi, e in particolare dai nostri tantissimi militanti senza i quali non ce l'avremmo fatta. In provincia di Lecco la Lega si attesta al 33%; mentre nelle Marche, la splendida regione per la quale Matteo Salvini mi ha nominato Commissario, raggiungiamo il 17,6% ed eleggiamo ben 4 parlamentari».

Riva (M5S): «A Lecco ora siamo credibili»

Anche in casa Movimento 5 Stelle, naturalmente, l'entusiasmo per il risultato delle urne alle Politiche è grande. «Da movimento di protesta siamo diventati movimento di proposta - commenta Massimo Riva, consigliere comunale e referente M5S di Lecco - Vuol dire che la gente ha votato con convinzione una proposta che ha una visione diversa di Paese. Fa molto piacere. La cosa positiva è capire cosa potrà succedere. Il presidente della Repubblica Mattarella avrà il suo bel da fare. Le sue prerogative restano sacre e inviolabili, ma dovrà tenere conto di questi voti e del vantaggio di più di dieci punti percentuali sulla seconda forza politica. Considerando naturalmente la coalizione di centrodestra. Ma finora non è stato evidenziato che il loro stock di voti è quello storico, con il travaso di voti da Forza Italia alla Lega, mentre il M5S ha compiuto un salto evidente».

Le ricadute a livello territoriale? «A Lecco il nostro candidato uninominale ha preso 1.200 voti inm più rispetto alla lista, significa che siamo riusciti a proporre un candidato credibile, che ha saputo intercettare al di fuori del nostro elettorato classico. A Mandello e in alcuni comuni del lago, e anche lungo le rive dell'Adda, con il 20% siamo la seconda forza politica. Questo risultato ci consentirà di preparare al meglio le prossime Amministrative».

Tentori "doppiata": «Dobbiamo ricostruire»

Molta razionalità nelle parole di Veronica Tentori, candidata all'uninominale del centrosinistra nel Collegio 8 Lecco alla Camera, che è stata doppiata nei voti dal candidato leghista Alessio Butti.

«Ho perso questa sfida - ha commentato sulla propria pagina Facebook - Sapevo che era difficile, ed è stata difficile, comunque un onore per me averla potuta giocare. Ora torno al mio lavoro, più forte, cresciuta e con tanti sorrisi e affetto nel cuore. Spira un forte vento di destra e il progetto politico in cui ho creduto negli ultimi dieci anni, non so bene come, lo dovremo ricostruire».

Fornoni: «Il Pd deve esistere sul territorio»

Un commento è arrivato anche dal Pd Città di Lecco, con le parole del segretario Giovanni Fornoni. «A livello nazionale sono prevalse le proposte sognatrici del Movimento 5 Stelle e le paure strumentalizzate dalla Lega. Visto il lavoro svolto a livello amministrativo e del partito, il Pd si riconferma il primo partito in città con il 25,77% alla Camera e il 26,15% al Senato, un risultato molto superiore alla media nazionale e regionale. Ora però bisogna ripartire da capo, il partito deve esistere sul territorio se no non regge: lo dimostrano i dati di Lecco. A livello nazionale e territoriale ci saranno tutte le occasioni per rimettere a punto una strategia a partire dalle prossime occasioni congressuali territoriali».