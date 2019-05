Elezioni 2019, l'appello al voto del presidente della Provincia Usuelli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Domenica 26 maggio in 51 Comuni del territorio della Provincia di Lecco si svolgeranno le elezioni amministrative per il rinnovo dei Sindaci e dei Consigli comunali.

Un appuntamento molto importante per il nostro territorio, considerando che la Provincia di Lecco, che rappresenta la Casa dei Comuni, è formata da 85 Comuni.

A questo proposito, in maniera equidistante, vorrei rivolgere un appello ai cittadini di questi Comuni di andare a votare per tre motivi principali.

Innanzitutto perché il voto, oltre che un dovere civico, è una conquista per la quale in passato qualcuno ha dato anche la vita per darci la possibilità di esercitare questo diritto.

Inoltre perché chi ha dato la propria disponibilità a candidarsi per il bene del proprio Comune, dedicando tempo ed energie, merita di essere ripagato con la massima partecipazione al voto.

Infine perché l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale riguarda molto da vicino ogni cittadino e incide direttamente sulla nostra vita quotidiana.

Pertanto rinnovo l'invito ai cittadini dei Comuni interessati dalle elezioni a recarsi alle urne e a non delegare ad altri la scelta dei propri amministratori.

Claudio Usuelli

Presidente della Provincia di Lecco