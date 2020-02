Appello per Lecco verso le elezioni: «Valsecchi rimane il nostro candidato, aperti ad altre formazioni»

Pare proprio che "non s'ha da fare" il matrimonio tra Appello per Lecco e la coalizione di centrosinistra che supporta Mauro Gattinoni e comprende Partito Democratico, Italia Viva, AmbientalMente e Con La Sinistra cambia Lecco. Com'è emerso dalla riunione del Direttivo tenutasi nella serata di giovedì 12 febbraio, infatti, Appello per Lecco «ha deciso all'unanimità di partecipare alla prossima competizione elettorale con un suo programma e con un proprio candidato sindaco: Corrado Valsecchi».

Pur rimanendo la volontà di rimanere aperti «al contributo di altre eventuali formazioni politiche, associazioni e movimenti interessati al progetto civico per la città», pare difficile che le distanze possano essere colmate in extremis, in tempo per la tornata elettorale della prossima primavera.