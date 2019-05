Comunali 2019 | Introbio: Airoldi si riconferma. Lotta serrata a Barzio: la spunta Arrigoni Battaia

Risultati delle Elezioni comunali 2019 in Valsassina. I Comuni chiamati a rinnovare sindaco e Consiglio comunale in Valle sono numerosi, in tutto undici.

Sfida incerta a Introbio, dove alla fine a spuntarla è Adriano Stefano Airoldi (nella foto) della lista "Val Biandino" che così si riconferma sindaco. Per lui 52,71% dei voti, 593, contro i 532 (pari al 47,29%) per Lino Artusi di "Insieme per Introbio".

A Barzio lotta serratissima e ribaltone compiuto: vince Giovanni Arrigoni Battaia di "Barzio nel cuore" con 411, soltanto sette in più del sindaco uscente Andrea Ferrari di "Nuova Barzio": 50,43% contro 49,57%.

Barzio: decisivi sette voti

A Casargo vince Antonio Pasquini di "Valore Casargo": 73,84% dei voti (429) contro Giovanni Vittorio Pasquini di "Lega Salvini-Insieme per il futuro" (152 voti pari al 26,16%).

Più ampio il distacco a Pagnona tra Martino Colombo di "Per Pagnona", neoeletto sindaco, con il 57,43% (143 voti) contro il 42,57% (106 voti) di "Insieme" con il candidato Maria Cristina Coppo. A Taceno primo cittadino eletto Alberto Nogara di "Stella Alpina" col 59,27% (195 voti) davanti ad "Ancora Insieme per Taceno" col 40,73% (134 voti).

Eletti (col superamento del 50%+1 dei voti) tutti i sindaci dei comuni con una sola lista civica in lizza: Roberto Combi a Cassina Valsassina (284 voti); Cortenova Sergio Galperti de "Il nostro comune", 529 voti; a Moggio Andrea Corti di "Insieme per Moggio", 263; a Parlasco Renato Busi di "Parlasco nel cuore" (76 voti).