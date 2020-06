Commercianti: AmbientalMente Lecco apre un questionario rivolto agli esercenti della città

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

AmbientalmenteLecco è una realtà politica nuova; molti parlano di noi, ma non tutti conoscono chi siamo e come ci immaginiamo il futuro della nostra città. Per questo vogliamo conoscervi e farci conoscere.

Vi chiediamo di compilare dei piccoli questionari/interviste per avviare un percorso di conoscenza reciproco e trovare un luogo di incontro, comprensione e socializzazione.

Per compilare il questionario inquadrate il Qr Code:

oppure cliccate sul seguente link: https://bit.ly/3fQaSfm

Rispondendo alle nostre domande ci aiutate a creare un “Piano di Valutazione” che ci permetta di avere dati qualitativi e quantitativi, al fine di creare una politica di pratiche condivise, radicate nel nostro territorio.

Dal 22 giugno al 4 luglio noi di Ambientalmente verremo da voi, nei negozi e nelle attività dei diversi rioni e con l’occasione possiamo compilare insieme i questionari e imparare a conoscerci meglio.

Cosa vi chiederemo? Il primo dei questionari interessa le piccole attività commerciali di quartiere. Dalle nostre domande capirete cosa ci sta a cuore: qualità dei servizi e del vivere insieme, ambiente sostenibile, accogliente e tecnologico; ma vorremmo anche capire come le piccole attività hanno vissuto questo periodo “impegnativo”, cosa è cambiato, come si sono adattati e di cosa avrebbero bisogno per ripensarsi in un futuro diverso e migliore.

Cosa ce ne faremo delle informazioni raccolte? Un Diario di bordo della vita di quartiere di quella che già esiste e di quella che costruiremo insieme. Se vorrete essere cittadini che partecipano alla costruzione in chiave sostenibile della nostra città con AmbientalmenteLecco!