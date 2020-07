Elezioni 2020: Confartigianato Lecco ospita il primo confronto tra i quattro candidati

Confartigianato Imprese Lecco organizza per lunedì 20 luglio alle 18 un confronto diretto tra i quattro candidati sindaci di Lecco.

L’obiettivo è quella di vedere finalmente in scena il dialogo tra quattro diverse idee di città, tra quattro differenti ricette riguardo la vocazione produttiva del capoluogo, l’urgenza di far fronte ai postumi dell’emergenza Covid, l’ambizione di tessere la trama dell’identità lecchese del prossimo decennio. Idee e programmi che i cittadini lecchesi saranno chiamati a promuovere o bocciare nelle urne, probabilmente a fine settembre. Nessuno schermo, comunque, separerà i candidati sindaci (solo il corretto distanziamento fisico), né ostacolerà la possibilità di vederli interloquire direttamente nel merito dei contenuti che stanno a cuore alla città.

Peppino Ciresa, Silvio Fumagalli, Mauro Gattinoni e Corrado Valsecchi saranno quindi ospiti di Confartigianato nella Sala Rossa di via Galilei. L’incontro sarà moderato dal giornalista Giancarlo Ferrario, e, per ovvie ragioni di protocolli sanitari, vedrà la presenza in loco del solo consiglio direttivo di Confartigianato e dei giornalisti che confermeranno il loro interesse a seguire il dibattito entro venerdì 17.

Per tutti gli associati di Confartigianato Imprese Lecco e per tutti i cittadini lecchesi e non solo, il dibattito sarà comunque trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube dell’associazione, al seguente link: https://youtu.be/RxVgMqUh6Fk (attivo solo dalle 17.55 del 20 luglio).