Elezioni 2020: sul battello Dalila prende il via la campagna elettorale di Corrado Valsecchi

Tutto a posto! Il battello Dalia è stato restaurato e sistemato anche grazie al nostro contributo, abbiamo tutti i dispositivi di protezione anticovid a bordo, sono arrivati i primi materiali elettorali e allora si può partire. Il Dalia sarà sicuramente il più bel gazebo di Lecco, non teme certo concorrenza. Il candidato sindaco, anzi candidato a "primo cittadino", Corrado Valsecchi sarà sul battello per mettersi in ascolto dei cittadini ed informare sui propositi e il programma di Appello per Lecco.

Da lunedì i volontari di Appello inizieranno a volantinare e parlare con i cittadini, mentre Corrado sarà sul Dalia dalle ore 17.30 alle ore 19 dal lunedì al venerdì, sabato e domenica dalle ore 9.30 alle ore 11.30. Tutti sono benvenuti sul battello Dalia sia per offrire proposte, fare segnalazioni o chiedere al candidato e ai candidati chiarimenti in merito al programma.

Qualora qualcuno non potesse liberarsi negli orari sopracitati può telefonare direttamente a Corrado al suo cellulare personale (335 5967980) per prendere appuntamento in orari diversi. Invitiamo tutti i cittadini ad aderire alla campagna elettorale civica di Appello per Lecco e sostenere Corrado Valsecchi in questa sfida entusiasmante e coraggiosa.

Appello per Lecco