Gattinoni presenta la sua idea per il lungolago: «Dieci chilometri, dieci esperienze diverse»

Dallo scorcio di Pescarenico, in piena piazza Era, Mauro Gattinoni ha presentato la sua idea di lungolago. Il candidato sindaco del centrosinistra si è così esposto: «Dobbiamo abituarci a pensare il nostro lungolago come uno dei più grandi d'Europa, dieci chilometri di esperienze. Dovremo creare occasioni per lo sport, la musica e il divertimento: immaginiamo, quindi, che ognuno di questi dieci sia depositario di un'esperienza unica. Pescarenico potrà essere una zona per i ristori, oltre avremo quello dello sport, più a valle quello per i giovani con le strutture leggere e gli spazi per fare musica e divertirsi fino a tardi. Il centro rimane il salotto buono per la passeggiata, i negozi e i mercati chic, oltre immaginiamo di mettere porto e lido, creando le strutture di supporto per chi arriverà via lago. E' un progetto che vede a 5-10 anni, finanziabile con fondi comunitari, benchè il Comune debba sapere come valorizzare questi spazi unici».

Sabato 11: "4 postazioni, 10 esperienze"

A tal proposito, Gattinoni e il suo staff hanno organizzato una serie di attività per la giornata di sabato 11 luglio: