Montagna: Fattore Lecco presenta la piattaforma Erna

Due momenti interamente dedicati alle montagne lecchesi. Dopo la grande partecipazione all’evento di sabato scorso sul lungolago, Fattore Lecco propone due appuntamenti: domenica prossima – 19 luglio – una giornata intera di animazione culturale e sportiva, mercoledì 22 luglio una serata di approfondimento insieme a tanti uomini e donne che portano avanti la tradizione e la cura per la montagna.

Fattore Lecco, il movimento civico nato a sostegno della candidatura di Mauro Gattinoni come sindaco con Lecco e per Lecco, presenterà alcuni esempi di come la piattaforma Montagna possa valorizzare tutta la fascia compresa tra i Resinelli, Erna, il Resegone e il Magnodeno.

Domenica 19 luglio la base operativa saranno i Piani d’Erna ma sono previste iniziative che coinvolgeranno le principali vette lecchesi: «Oltre alle parole e ai progetti che abbiamo già presentato e su cui stiamo ricevendo tanti contributi grazie al programma partecipato – spiega Paolo Sala, già organizzatore della Resegup e responsabile della piattaforma Montagna per Fattore Lecco – vogliamo proporre un’esperienza concreta. Lo abbiamo imparato stando insieme ai nostri figli: si scopre la montagna solo quando ci si alza presto, si cammina, si fa fatica, si guadagna l’arrivo al rifugio. Per questo domenica proporremo alcune attività per guardare concretamente alla montagna sopra Lecco come un elemento decisivo per lo sviluppo della città».

Tre postazioni con cinque esperienze in programma dalle ore 8.00 alle ore 16.00: accoglienza presso il piazzale della funivia e alle 8.30 “Salita con il Gatto”, percorso a piedi da Versasio a Erna con il candidato sindaco Mauro Gattinoni.

FAMIGLIE – Durante la giornata – a partire dalle ore 11 - si alterneranno alcuni momenti di gioco dedicati ai bambini e ai ragazzi, in collaborazione con alcune associazioni del territorio, per sperimentare l’ambiente naturale in modo nuovo e andare alla scoperta della storia delle montagne lecchesi.

– Durante la giornata – a partire dalle ore 11 - si alterneranno alcuni momenti di gioco dedicati ai bambini e ai ragazzi, in collaborazione con alcune associazioni del territorio, per sperimentare l’ambiente naturale in modo nuovo e andare alla scoperta della storia delle montagne lecchesi. CULTURA – Alle ore 12, all’aperto, si terrà lo spettacolo teatrale “Dante il cappello parlante”, offerto a tutti i presenti come occasione di intrattenimento e di coinvolgimento per ogni età grazie ad alcuni laboratori creativi.

– Alle ore 12, all’aperto, si terrà lo spettacolo teatrale “Dante il cappello parlante”, offerto a tutti i presenti come occasione di intrattenimento e di coinvolgimento per ogni età grazie ad alcuni laboratori creativi. SPORT – Nel primo pomeriggio, alle ore 14.30 verrà proposta un’animazione con percorso sportivo per genitori e figli.

– Nel primo pomeriggio, alle ore 14.30 verrà proposta un’animazione con percorso sportivo per genitori e figli. MUSICA – Alle ore 15.00 flash-mob musicale in quota “1375 note per Lecco”. Al termine della giornata, a partire dalle ore 16.00 e nel tempo di attesa per la discesa in funivia, animazione per adulti e ragazzi.

Mercoledì 22 luglio presso il bar alla partenza della Funivia, Fattore Lecco organizza una serata per ascoltare le esigenze delle associazioni che sono impegnate da anni nella cura della montagna, nell’accompagnamento di appassionati di ogni età, nella promozione di eventi e iniziative che valorizzino il territorio lecchese. Durante l’incontro verranno presentata alcune proposte concrete all’interno del progetto “Lecco capitale dell'outdoor” che unisce la piattaforma "Lungolago 10.0" con la piattaforma Erna.