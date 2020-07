Un candidato per ogni continente: Corrado Valsecchi toglie i veli dalla lista di Appello per Lecco

Un candidato per ogni continente della Madre Terra. Così Corrado Valsecchi ha lanciato la campagna elettorale di Appello per Lecco in vista delle prossime elezioni amministrative, che, salvo cambiamenti, si terranno il 20 di settembre. L'attuale assessore alle opere pubbliche e patrimonio del Comune ha aperto la serata tenutasi sul battello Dalia, quartier generale di questa lunga e calda campagna elettorale. «Oggi abbiamo un pianeta chiuso a causa del coronavirus, preso in maniera diversa, ma che ha fatto centinaia di migliaia di morti. Se vogliamo amministrare dobbiamo saper prendere la decisione giusta al momento giusto: Lecco ha 48mila abitanti, alla presentazione di Les Cultures, nel 1993, dissi “fra vent’anni ci saranno 5mila immigrati” e mi spararono contro; fu la lungimiranza politica a farmi fare quella constatazione. Per vent’anni hanno governato coloro che mi manifestavano contro, ma ho avuto ragione io. Quando arrivai a Lecco c’erano 56mila abitanti, ma la deindustrializzazione ha cambiato il trend: senza immigrati, oggi avremmo poca più popolazione di Seregno. Chi vive qua lo fa perché Lecco è bella, è piacevole viverci, il lavoro è salvaguardato, ci sono Istituti scolastici d’eccellenza, i trasporti funzionano e c’è un incastonamento tra lago e montagna che non ha eguali. Un amministratore ha in testa un’idea della società e della comunità in cui viviamo quotidianamente, un venditore di fumo no. La comunità è fatta anche da gente che ha deciso di vivere qui, anche fuori dal suo Paese d’origine. Mettiamo in lista, per questo, le persone dei cinque continenti, qualcuno di loro vive qui da più tempo dei lecchesi stessi».

«In questa lista c’è la mia storia, c’è il senso della comunità - ha proseguito Valsecchi -. Io rispetto le idee degli altri candidati, alcune le condivido e altre no, ma se non facciamo crescere le tensioni allora aumenta la sicurezza, basta vedere come stiamo, pian piano, rendendo più bella la città con le varie opere realizzate o in corso di realizzazione. Era una città, la nostra, non preparata ad accogliere il turismo, era necessario mettere in pratica tutta una serie di opere propedeutiche per renderla agibile a questo scopo. Il futuro sarà, invece, d’innovazione: per questo siamo sul Dalia, che guarda a monumenti restaurati, lungolago e porticciolo, cose fatte e da fare. Dobbiamo unire la gloriosa storia del ferro alla nuova vocazione turistica. Siamo un movimento civico e avremo al nostro fianco +Europa, andremo su partiti di non di massa ma con un profilo civico evidente. A noi non è mancato il coraggio, chiediamo agli elettori di averne altrettanto: Lecco si può governare anche senza i partiti. Andremo a trovare i cittadini nei rioni, ma da oggi al 19 di settembre qui sul Dalia sarà presente la delegazione di Appello per Lecco per incontrarli».

Umberto Dolcini, al vertice dello staff comunicativo, aggiunge: «Abbiamo voluto coinvolgere il più possibile la cittadinanza, come riporta lo slogan. Vogliamo ascoltare e confrontarci per sviluppare i punti del programma. I vari passi li vedrete strada facendo, ma il battello è sempre aperto per un confronto».

Appello per Lecco: un candidato per ogni continente

Johanna Caroline Worton

Nata a Sidney l'8/10/1983, laureata in design della comunicazione e studi internazionali conseguita alla University of technology di Sidney. «Dopo aver vissuto per un periodo a Milano abbiamo deciso di tornare a vivere a Lecco perché è sia un luogo in cui è bello vivere che strategico dal punto di vista lavorativo».

Jeniffer Crippa

Nata a Curitiba in Brasile il 10/09/1987. «Diplomata al Liceo "A.Manzoni" di Lecco nel 2006, e laureata presso l'Università Cattolica di Milano nel 2009 in Linguaggi dei Media e nel 2011 ha conseguito un master presso lo IED in “Advertising - Art Direction & Copywriting”. Attualmente responsabile marketing presso l'azienda di famiglia. «Adottata all’età di 4 anni da una famiglia Lecchese, sono cresciuta a Malgrate. Lecco è diventata la mia casa, il luogo perfetto dove far crescere la mia bimba».

Schadrac Musoni

Nato in Ruanda, il 04/07/1950. Nel 1974, viene in Italia a Bari dove studia alla facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bari. Nel 1986, si laurea in ingegneria civile. È stato docente di discipline meccaniche e tecnologia presso gli istituti statali Fiocchi, Bovara e Badoni. Nel 1993, con alcuni amici tra i quali Corrado Valsecchi partecipa alla fondazione di “Les Cultures - Laboratorio di cultura internazionale” di Lecco. «Partecipo con convinzione ed entusiasmo alle elezioni amministrative della città di Lecco con Corrado Valsecchi primo cittadino».

Singh Kamaljit

Nato a Sudhar (India) il 07/06/1962, vive a Lecco dal 1991. Dal 2003 è titolare e imprenditore di ristoranti di cucina indiana. Proprietario del ristorante Curcuma a Lecco. «Mi sento parte integrante della comunità lecchese e amo condividere la mia cultura e la mia cucina con i cittadini».

Galhena Dewage Dilshani

Nata a Bari il 16/10/1992 e residente a Lecco da 25 anni. Diplomata al liceo Parini a Lecco e attualmente sta concludendo il corso di economia all'Università Bicocca di Milano e contemporaneamente lavora come impiegata commerciale in un'azienda lecchese. «Incastonata tra lago e montagne, Lecco è la città che ho a cuore. Mi ha cresciuta e io l'ho vista crescere con me».

Beatrice Caglio

Nata a Lecco il 21/02/92, laureata in psicologia clinica e iscritta all'albo degli psicologi della lombardia. «Durante gli anni di formazione universitaria ho avuto modo di abitare città diverse in Italia e in Europa; questo mi ha donato la possibilità di sentirmi accolta e a mia volta ripensare alla preziosità del dono dell’accoglienza nella città ove sono nata e in cui ho scelto di ritornare».