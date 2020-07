"Restiamo liberi" in piazza XX Settembre, Zanesi: «Ciresa, come puoi sostenere queste posizioni?»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Nell'anno 2020 nella centralissima piazza XX settembre un gruppo di persone ha manifestato contro una legge che difende gli omosessuali da insulti, botte e denigrazione. Il tutto in nome di un loro diritto a continuare a denigrare, insultare e vedere come "diversi" o "sbagliati" persone che semplicemente vogliono vivere la loro vita come meglio credono e desiderano.

Tra di loro anche il candidato sindaco di centro destra Peppino Ciresa.

Mi chiedo come può lui, persona che si definisce moderata e dai forti connotati cattolici, sostenere tali posizioni così radicali.

Il futuro che avanza...

Michele Zanesi

Portavoce di Ambientalmente Lecco