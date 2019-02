Il prossimo 31 marzo si vota per la composizione del Consiglio provinciale

Il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli ha firmato il Decreto di indizione dei comizi per le elezioni del Consiglio provinciale ai sensi della legge 56/2014 e successive modifiche e integrazioni.

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 31 marzo dalle 8 alle 23 nel seggio unico allestito nella sala Gianfranco Miglio al piano terra di Villa Locatelli, sede della Provincia di Lecco, in piazza Lega Lombarda 4.

Come funziona l'elezione

Possono essere eletti alla carica di consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri in carica dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia. L'elezione del Consiglio provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiori a 6 e non superiori a 12 che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione (domenica 24 febbraio).

Le liste di candidati a Consigliere provinciale dovranno essere presentate all'Ufficio elettorale, costituito presso la Segreteria generale della Provincia di Lecco al primo piano di Villa Locatelli, dalle 8 alle 20 di domenica 10 e dalle 8 alle 12 di lunedì 11 marzo.

Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia in carica al 35° giorno antecedente quello della votazione (domenica 24 febbraio).

Comuni chiamati ad attestare la composizione dei Consigli

Tra lunedì 25 e mercoledì 27 febbraio i segretari comunali dei Comuni della Provincia dovranno inviare tramite posta elettronica certificata all'indirizzoprovincia.lecco@lc.legalmail. camcom.it un'attestazione con l'elenco delle generalità del sindaco e di ciascun consigliere comunale in carica al 35° giorno antecedente quello della votazione (domenica 24 febbraio).

Ogni eventuale variazione nella composizione del Consiglio comunale dovrà essere comunicata tempestivamente alla Provincia sempre a mezzo pec.

Le modalità e i moduli per la presentazione delle liste e dei contrassegni, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale, sono contenuti in apposite istruzioni operative disponibili all'Ufficio elettorale e pubblicate sul sito istituzionale www.provincia.lecco.it nella sezione dedicata alle elezioni provinciali 2019.