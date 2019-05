Elezioni Europee, parola al candidato lecchese de "La Sinistra" Alberto Anghileri

Il prossimo 26 maggio i lecchesi sono chiamati alle urne per le Elezioni Europee per il rinnovo dei deputati che rappresentano i paesi membri dell'Ue all'interno dell'Europarlamento di Strasburgo. In 51 Comuni della provincia di Lecco si voterà anche per l'elezione del nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23.

Alle Europee sono tre i lecchesi candidati nelle Circoscrizione Nord Occidentale: Pietro Fiocchi con Fratelli d'Italia; Marta Casiraghi, candidata per la Lega, e Alberto Anghileri, candidato de "La Sinistra"; in lizza anche Nicoletta Molinari (Fratelli d'Italia), lecchese di nascita ma residente nell'Erbese.

Chi è Alberto Anghileri

Alberto Anghileri, classe 1953, consigliere comunale a Lecco di lungo corso, ha legato il proprio nome per molti anni alla Cgil Lecco anche nelle vesti di segretario generale. Nei dieci minuti da noi concessi ai candidati, Anghileri ha illustrato il proprio programma e gli obiettivi da perseguire in caso di elezione, senza risparmiare una frecciata al Pd per il mancato accordo con i partiti di sinistra. Guardatelo nel video di Lecco Today.