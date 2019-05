Elezioni Europee, parola alla candidata lecchese della Lega Marta Casiraghi

Il prossimo 26 maggio i lecchesi sono chiamati alle urne per le Elezioni Europee per il rinnovo dei deputati che rappresentano i paesi membri dell'Ue all'interno dell'Europarlamento di Strasburgo. In 51 Comuni della provincia di Lecco si voterà anche per l'elezione del nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23.

Alle Europee sono tre i lecchesi candidati nelle Circoscrizione Nord Occidentale: Pietro Fiocchi con Fratelli d'Italia; Marta Casiraghi, candidata per la Lega, e Alberto Anghileri, candidato de "La Sinistra"; in lizza anche Nicoletta Molinari (Fratelli d'Italia), lecchese di nascita ma residente nell'Erbese.

Chi è Marta Casiraghi

Marta Casiraghi, classe 1948, esponente del Carroccio, ex sindaco di Missaglia e attuale assessore esterno al Bilancio per il Comune di Nibionno, ha lavorato per un'importante multinazionale estera. Nei dieci minuti da noi concessi ai candidati, Casiraghi ha illustrato il proprio programma e gli obiettivi da perseguire in caso di elezione, respingendo le critiche mosse dagli avversari politici alle scelte sovraniste di Salvini, leader della Lega. Guardatela nel video di Lecco Today.