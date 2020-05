Elezioni di Lecco, il Movimento 5 Stelle candida sindaco Silvio Fumagalli

Un poker di candidati sindaco per il Comune di Lecco. Anche il Movimento 5 Stelle ha iniziato a svelare le proprie carte in vista del voto amministrativo. Ad aspirare alla poltrona di primo cittadino sarà Silvio Fumagalli, 28 anni, laureato in Scienze Statistiche ed Economiche, da poco sposato, un lavoro a Milano nel settore in cui si è specializzato. Eccetto sorprese sarà dunque una corsa a quattro per la conquista del governo del municipio: oltre a Fumagalli sono in corsa Peppino Ciresa (Lega, Forza Italia, FDI, civiche di centrodestra), Mauro Gattinoni (Pd, liste civiche di area centrosinistra) e Corrado Valsecchi (civica Appello per Lecco).

Fumagalli si è presentato con un intervento - postato anche sui canali social - nel quale parla del suo legame con Lecco e i rioni, e della volontà di impegnarsi al massimo insieme alla squadra del Movimento 5 Stelle per creare una città davvero a misura d'uomo. «Non ho legami con alcun “portatore di interessi” da compiacere» - sottolinea il giovane candidato annunciando che nei prossimi giorni entrerà nel merito dei punti programmatici per amministrare una città che necessità di un cambiamento, perchè i problemi di Lecco «Sono aumentati e non faranno che aumentare se le stesse persone, o partiti, che li hanno causati continueranno a governare». Ecco le sue parole.