Elezioni Politiche 2018: a Lecco e Merate Pd primo partito, Lega forte ovunque

Un risultato in controtendenza con questa tornata elettorale, non con lo scenario politico degli ultimi anni. A Lecco città il primo partito si conferma il Pd, per un soffio davanti alla Lega.

Terminato lo scrutinio delle 43 sezioni cittadine, alla Camera il Partito democratico ha ottenuto 6.824 voti, pari al 25,77%, contro il 25,45% della Lega (6.738 voti). Alle loro spalle Movimento 5 Stelle con il 18,05%, Forza Italia (12,29%), Liberi e Uguali (3,46%). Al Senato la forbice è leggermente più ampia: Pd al 26,15%, Lega al 24,69%, M5S al 18,13%, Forza Italia al 13,36%.

Forbice meno ampia in Brianza

Uno sguardo al territorio a scrutini completati. A Merate, a sorpresa, Pd primo partito al Senato con il 27,29%, davanti alla Lega (25,46%). Alla Camera, Pd 27,39%, Lega 25,9%, M5S 16,52%. A Casatenovo il vantaggio della Lega è poco più di due punti percentuali al Senato sul Pd, 25,89% contro 23,45%. Leggermente più ampio alla Camera, 26,32% contro 23,34%.

A Oggiono, Senato, Lega primo partito con il 33,29%, Pd al 23,04% e M5S al 19,41%. Camera: Lega 34,94%, Pd 22,77%, M5S il 18,9%. Valmadrera, Senato: Lega 29,43%, Pd 23,07%. Camera: Lega 30,63%, Pd 22,7%, M5S 21,76%. Calolzio: al Senato Lega al 35,01%, Pd al 20,82% di poco davanti al M5S col 20,01%. Per la Camera: Lega 34,67%, Pd 20,54%, M5S 19,89%.

Sul lago bene il M5S, in Valsassina la Lega vola

Sul lago lo scenario è profondamente diverso. A Mandello, per il Senato, la Lega sfonda il 30% (33,77%), mentre il Pd non va oltre il 18,82% ed è preceduto dal Movimento 5 Stelle che raggiunge il 20,37%. Camera dei deputati, cifre simili: Lega 33,69%, M5S 20,45%, Pd 19,04%.

A Colico il dato del partito di Matteo Salvini sale fino al 37,56%, Pd al 16,29% superato di poco dal M5S col 16,82%. Alla Camera Lega 38,63%, M5S 16,43% Pd 16,36%, FI 15,66%.

In Valsassina, responso delle urne in linea con il lago. Prendiamo Barzio a esempio: per il Senato Lega al 35,19%, Pd al 18,55 e M5S al 14,72%, dietro a Forza Italia che arriva al 17,52%. Per la Camera Lega al 37,73%, Pd al 18,8%, FI al 15,66%, M5S al 13,76%.

I numeri dei votanti in provincia

In totale, i votanti per il Senato nella nostra provincia sono stati 254.109, schede non valide 8.356 di cui bianche 3.655, 37 contestate.

Per la Camera dei Deputati, Collegio 8 Lecco, 139.313 votanti, schede non valide 4.794, di cui bianche 2.203; 8 le contestate. Nel Collegio 7, Merate, 135.947 votanti, schede non valide 4.498 di cui bianche 2.092, 38 contestate.