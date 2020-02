Elezioni 2020, corsa nel centrodestra: sorpasso Ciresa, toccherà a lui?

Giuseppe "Peppino" Ciresa, 73 anni, dovrebbe essere il candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative di Lecco. L'attuale presidente della Zona 3 (Comuni di Lecco, Malgrate e Pescate) di Confcommercio Lecco, nonchè recente presidente della sezione provinciale, sarebbe il candidato giusto per la coalizione: la sua figura, infatti, avrebbe risolto l'infinito tira e molla che ha visto coinvolti vari elementi di spicco della politica locale, non per ultimi quelli di Stefano Parolari, Cinzia Bettega e Antonio Rocca, presidente dei commercialisti lecchesi.

L'eventuale di Ciresa, commerciante e membro della Giunta di Confcommercio, del Consiglio nazionale di Confcommercio Imprese per l’Italia, della Giunta della Camera di Commercio di Lecco e presidente del Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco, sarà verosimilmente ufficializzata prima dell'arrivo di Matteo Salvini in città, segretario federale della Lega, previsto per il prossimo 27 febbraio.

Già fatti, invece, i giochi nel centrosinistra, dove si correrà con Mauro Gattinoni come candidato sindaco, e in casa della civica Appello Per Lecco, dove sarà Corrado Valsecchi a tentare il colpo grosso per Palazzo Bovara.