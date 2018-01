Elezioni Regionali, il candidato Giorgio Gori in visita a Lecco

Mercoledì 31 gennaio in occasione del suo tour “100 tappe” il candidato alla Presidenza di Regione Lombardia Giorgio Gori, sarà a Lecco per far visita al nostro territorio e incontrare in particolare alcune realtà della nostra Provincia.

La giornata del candidato si aprirà alle 14.00 quando incontrerà presso la sala della Comunità Montana a Barzio, gli Amministratori e gli operatori economici della Valsassina per confrontarsi circa la realtà del lavoro e le problematiche legate ad una zona così particolare del nostro territorio.

La visita proseguirà a metà pomeriggio con un incontro riservato, presso la sede di Confindustria a Lecco con i rappresentanti delle categorie economiche e delle imprese della provincia. A chiusura delle sua visita alle 18.00 appuntamento a Calolziocorte con i cittadini per illustrare il suo progetto per il governo della Regione, ma soprattutto per ascoltare e approfondire le esigenze e le peculiarità di un territorio dalle tante facce come il nostro.